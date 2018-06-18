Жители Челябинской области стали свидетелями НЛО

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Свидетели рассказали о светящемся шаре, который появился в небе после характерной вспышки неизвестного происхождения. Наблюдали за необычным явлением не только под Челябинском, но и в других регионах – Астрахани, Архангельске и других.

Жители Челябинской области стали свидетелями предполагаемого полета НЛО, который выглядел загадочно и передвигался очень быстро. Очевидцы происшествия рассказали о вспышке, после которой в небе и появился странный шар, и процесс весьма заинтересовал многих граждан. Направлялся объект в сторону Агаповки.

Однако после выяснения обстоятельств один из свидетелей появления НЛО признал, что на глаза ему, а также другим жителям, попался не инопланетный корабль, а совершенно другое явление. Речь идет о запуске ракеты «Тополь», последствия полета которой люди и приняли за летающую тарелку.