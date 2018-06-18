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Тело пропавшей год назад девочки нашли в Астраханской области

Сегодня, 14:26

Считается, что 13-летний ребёнок пошёл купаться с друзьями на местный водоём. Однако школьница плохо плавала и утонула.

Тело пропавшей девочки нашли прошедшие выходные в реке Ашулук местные жители. Они просто шли по берегу и увидели труп.

Представители Ахтубинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Астраханской области рассказали, что найденное тело принадлежало пропавшей год назад 13-летней девочки. Она утонула ещё в конце мая. Ребёнок пошёл на речку купаться с одноклассниками, однако он плохо плавал. В итоге школьница утонула.

Местные водолазы не один раз изучали местность в поисках девочки, но тогда её тело так и не нашли. Сейчас же по факту обнаружения трупа проводится экспертиза для подтверждения личности.

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