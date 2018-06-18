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В Приморье девушка устроила шоу на чужом мопеде

Сегодня, 14:09

Жители города Уссурийска наблюдали странную картину – прямо на улице девушка в разных позах лежала и прыгала на мопеде. Позднее выяснилось, что транспортное средство совсем ей не принадлежит.

На улицах города в Приморье жители сняли интересный видеоролик, в котором молодая девушка устроила шоу - она просто «кайфовала» на чужом мопеде, притом в различных позах, кроме этого, она прыгала на транспортном средстве. Ролик попал в интернет, где многие стали комментировать такое странное поведение. Позднее появилась информация о том, что  мопед ей не принадлежит.

Такое странное поведение в первую очередь развеселило пользователей, многие из которых предположили, что девушка находится в состоянии алкогольного опьянения или под действием психотропных веществ. Известно, что инцидент произошел неподалеку городского театра, где и был припаркован мопед.

На кадрах видно, что владелец мопеда пришел вызволять его в сопровождении сотрудников полиции. Во время задержания девушка оказала сопротивление и пыталась бежать. Предполагается, что за совершение такого правонарушения задержанная понесет наказание.

Напомним, что курьезный случай также произошел в театре юного зрителя в Екатеринбурге. Так сотрудники МЧС вылавливали «женщину-кошку», которая ползала по вентиляции.

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