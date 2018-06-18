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Девятиклассники в Черногорске решили провести жесткий тест-драйв

Сегодня, 11:44

Двое подростков решили проверить чужую машину на прочность. Такая шалость может им стоить лишения свободы.

В полицию в Черногорске обратился мужчина, который обнаружил свою машину полностью испорченной. Он оставил ее возле старого завода на улице Тихонова, а когда пришел забирать, то был шокирован. У иномарки были выбиты фары, все окна и почти отваливался бампер. Позже выяснилось, что девятиклассники решили провести, так называемый, жесткий тест-драйв. До этого за ними не было замечено криминальных нарушений. Теперь же они уже поставлены на учет.

А учитывая, что уголовная ответственность начинается с 14 лет, то по статье 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений» они могут попасть в колонию, где просидят до пяти лет.

По данным МВД, действительно сущесвует проблема хулиганства подростков. Уже не в первый раз страдают машины граждан от шалости детей.

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