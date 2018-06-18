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Рептилия неизвестного вида появилась из ниоткуда посреди города.

В Кузбассе люди продолжают страдать от нашествия змей. Одна из них был замечена на днях в регионе. Жителей Новокузнецка напугала огромная змея, которая внезапно появилась в городских кварталах. Откуда взялась рептилия среди людей, не известно. Женщина, ставшая очевидцем данного события, сняла хищника на камеру своего смартфона и выложила запись в сеть, чтобы предупредить горожан. Вид змеи ей установить не удалось. В то же время пользователи соцсетей утверждают, что на представленных кадрах изображён водяной уж. Данная рептилия не представляет угрозы для людей. Между тем горожане сетуют на засилье змей, многие из которых могут оказаться ядовитыми.

Ранее мы писали, что жители Тамбовской области в панике от нашествия гадюк. Население утверждает, что опасные животные расплодились и уже не боятся жить рядом с людьми. В то же время селяне боятся, что медики не смогут оказать им помощь при укусе рептилии.