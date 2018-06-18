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«Настоящий герой»: Жители Екатеринбурга поприветствовали Челябинского Чистомэна

Сегодня, 12:31

Рыцарь уборки отметил современность города, прося людей всё делать для ещё большего его улучшения.

Челябинский Чистомэн убрал некоторые района Екатеринбурга, постаравшись по максимуму в парке Маяковского, где, по его словам, теперь просто идеально. Жители города были очень рады прибытию героя в зелёной маске. В Сети они приветствовали его появление, отмечая, что рыцарь уборки поступает более правильно, чем «интернет-санитары», которые предпочитают только громко возмущаться проблемами.

По мнению жителей Екатеринбурга, Челябинский Чистомэн проделывает большой труд, своим примером показывая, каким должен быть настоящий борец за чистые улицы. Стоит отметить, что после уборки в Екатеринбурге герой организовал акцию «стопспам», направленную против незаконно приклеиваемых объявлений на столбы, деревья и заборы.

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