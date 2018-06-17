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Свой поступок 10-летняя девочка объясняет тем, что хотела проучить мальчишку, который лез с разговорами «во взрослую компанию».

В Сызрани девочка поиздевалась над первоклассником, накормив его мылом, которое она подмешала в банку с шоколадной пастой. 10-летняя девочка решила подговорить двух подруг участвовать в «розыгрыше». Те согласились и отправились с хозяйкой шоколадной пасты с «изюминкой» к маленькому мальчику, который не подозревал беды и спокойно играл во дворе.

Ребенок увидел сладость и попросил угостить его. Девочки накормили мальчика лакомством с мылом, от которого ему сразу стало плохо. Он убежал, а в спину получил удар от запущенной в него банки. Прибежав домой, он пытался рассказать о случившемся маме, но не мог ничего сказать и только держался за рот. После того, как он получил первую помощь, ребенок сумел рассказать о неприятной ситуации.

Мама нашла виновницу происшествия в соседнем доме. Та призналась в содеянном, однако не выразила никакого сожаления. Мать первоклассника разгорячена и боится, что девочка в очередной раз захочет пошутить, но подмешает уже что-то более серьезное, например, уксус или даже битое стекло.

Здоровье пострадавшего в норме. Однако мама мальчика теперь боится оставлять его одна, но запереть ребенка на каникулы тоже не самый лучший вариант.