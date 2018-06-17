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В Дагестане Росгвардия вступила в стычку с участниками акции протеста

Сегодня, 21:29

Жители Сергокалинского района хотели отстоять свои земли, которые были проданы местным чиновником незаконно. Однако во время мероприятия произошли непредвиденные обстоятельства с участием силовиков.

В Дагестане Росгвардия вступила в стычку с участниками акции протеста, которых собралось около 200 человек. Свидетели событий утверждают, что правоохранители использовали оружие и стреляли в воздух, однако в ведомстве такую информацию опровергают.

В данный момент информации о задержанных не сообщается, но в местном РОВД подтвердили, что несколько человек были доставлены после фиксации нарушений правопорядка. Протестующие граждане сообщают, что попытка вернуть незаконно распроданные земли происходит не впервые.

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