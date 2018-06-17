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Пару французских геев-болельщиков избили в Петербурге

Сегодня, 20:24

На больничный гомосексуалов отправили кавказцы, которые подошли к парням и начали драку прямо на улице. Вследствие этого пострадавшие получили множественные травмы, перелом челюсти и сотрясение мозга.

Пару французских геев-болельщиков избили в Петербурге мужчины, прибывшие на чемпионат из Дагестана. Нападавшим не понравился именно факт нетрадиционной сексуальной ориентации парней, как резюмируют британские СМИ, поэтому разбирательства и начались. Однако нарушители правопорядка решили отобрать у пострадавших кредитные карточки и мобильники.

Сейчас кавказцев правоохранители уже задержали, преступники будут отвечать за свой поступок согласно уголовному кодексу. Тем временем, после случившегося, в Петербурге местная ЛГБТ-организация открыла горячую линию для подобных происшествий.

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