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В Воронеже загорелся автомобильный технический центр

Сегодня, 20:17

Масштабы пожара достаточно крупные. На место происшествия выехали три спасательных группы.

В Воронеже загорелся автомобильный технический центр в районе проспекта Патриотов. Очевидцы сообщают, что пожар достаточно серьезный. Огонь разрастается, а из здания валит едкий черный дым.

На место происшествия выехали три группы спасателей. По предварительным данным, очаг возгорания находится в мастерской центра.

Напомним, ранее сообщалось об эвакуации посетителей одного из торговых центров Уфы. Причиной эвакуации стало возгорание на первом этаже центра.

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