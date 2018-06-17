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Масштабы пожара достаточно крупные. На место происшествия выехали три спасательных группы.

В Воронеже загорелся автомобильный технический центр в районе проспекта Патриотов. Очевидцы сообщают, что пожар достаточно серьезный. Огонь разрастается, а из здания валит едкий черный дым.

На место происшествия выехали три группы спасателей. По предварительным данным, очаг возгорания находится в мастерской центра.

Напомним, ранее сообщалось об эвакуации посетителей одного из торговых центров Уфы. Причиной эвакуации стало возгорание на первом этаже центра.