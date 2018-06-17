Масштабы пожара достаточно крупные. На место происшествия выехали три спасательных группы.
В Воронеже загорелся автомобильный технический центр в районе проспекта Патриотов. Очевидцы сообщают, что пожар достаточно серьезный. Огонь разрастается, а из здания валит едкий черный дым.
На место происшествия выехали три группы спасателей. По предварительным данным, очаг возгорания находится в мастерской центра.
Напомним, ранее сообщалось об эвакуации посетителей одного из торговых центров Уфы. Причиной эвакуации стало возгорание на первом этаже центра.