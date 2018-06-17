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В Твери реанимировали наглотавшегося таблеток ребенка

Сегодня, 20:08

Из-за халатности родителей 4-летний малыш подверг свою жизнь опасности. К счастью, медикам удалось его спасти.

Сегодня вечером в Твери в 18:15 в диспетчерскую станции скорой помощи поступило сообщение о необходимости экстренно оказать помощь наглотавшемуся таблеток 4-летнему ребенку. На указанный адрес была направлена реанимационная бригада, которая успешно реанимировала мальчика, а после доставила его в детскую больницу. Сейчас его жизнь и здоровье вне опасности.

Как выяснилось, малыш наткнулся на оставленные родителями таблетки, и приняв их за конфеты, съел.

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