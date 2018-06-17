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В Севастополе молния ударила в мотоциклиста

Сегодня, 19:38

Мужчина госпитализирован, а его компания продолжила отдых, жаря шашлык на открытом воздухе. Такими откровениями поделился свидетель, видевший ситуацию на открытой веранде ресторана.

Сегодня, 17 июня, в Севастополе молния ударила прямо в мотоциклиста, который, не обращая внимания на непогоду, исполнял трюки в компании других эстремалов на кроссовом транспорте класса Еnduro. За этим наблюдал случайный свидетель, укрывшийся от сильного дождя в ресторане.

По его словам, изначально молния ударила в турники, а затем дважды ударяла в деревья, в результате большие ветки отклонились. Байкеры не видели этого момента, как как катались на другой стороне большой площадки. Затем молния угодила в мотоциклиста, его госпитализировали, а компания осталась жарить шашлык, будто ничего не произошло.

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