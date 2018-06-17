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В Тольятти драка завершилась откушенным носом

Сегодня, 19:45

Мужчина лишился кончика носа, который так и не нашли. Обстоятельства происшествия выясняются.

Драка произошла в селе Подстепки недалеко от Тольятти. Конфликтная ситуация возникла вчера около шести вечера, сколько она продлилась – неизвестно, однако драка завершилась откушенным носом. Пострадал мужчина сорока четырех лет.

На место происшествия прибыла бригада парамедиков и оказала пострадавшему первую медицинскую помощь. Есть подозрения, что мужчина также получил черепно-мозговую травму.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства случившегося.

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