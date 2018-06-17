В Киеве пассажиры задержанного рейса начали блокировать другие вылеты

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Из-за оплошности сотрудников аэропорта посадка на рейс Киев - Тбилиси задерживается уже на двенадцать часов.

В Киеве недовольство пассажиров в аэропорту Жуляны набирает обороты, выливаясь в серьезные препятствия работы авиакомпании. Один из пассажиров рассказал, что протестные настроения возникли в связи с задержкой рейса Киев-Тбилиси. С 8:45 люди ожидают посадки на рейс, однако сначала посадку на самолет отложили на два часа, а позже сотрудник аэропорта сообщил, что рейс перенесли на 20:00.

Виной всему стала оплошность сотрудников аэропорта: самолет, предназначенный для полета в Грузию, направили на замену другому лайнеру на рейс в Тель-Авив. После нескольких часов ожидания у уставших людей терпение закончилось - бунтари начали блокировать вылеты других лайнеров, перекрывать выходы, требуя наконец предоставить им воздушное судно.