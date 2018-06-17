VistaNews.ru


В Петербурге произошло ДТП из-за уснувшего водителя

Сегодня, 20:06

Водитель такси, перевозивший пассажиров, устроил аварию на Витебском проспекте. Автомобиль вылетел с проезжей части.

 

«Яндекс.Такси», марки автомобиля KIA чёрного цвета, передвигалось по проспекту, доставляя пассажиров к месту назначения. Некоторое время всё было в порядке, но легковая машина сошла со своего левого ряда и врезалась в грузовик ISUZU, цвет синий.

Очевидцы, жители Санкт-Петербурга, заявляют, что ДТП произошло по вине уснувшего таксиста. Машина после столкновения с грузовым автомобилем вылетела с проезжей части с помятым бампером. «Машину занесло и она вылетела на газон», - дают показания свидетели увиденного. Состояние водителя и пассажиров неизвестно. Как и свидетели аварии, так и интернет-пользователи утверждают, что водитель такси повёл себя халатно по отношению к пассажирам, которых перевозил, выйдя на смену невыспавшимся.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Санкт-Петербурге такси столкнулось с бензовозом

Летающее такси: В Свердловской области вертолет сел на дороге, подобрав пассажиров

В Москве лихач на иномарке сбил трех пешеходов

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем