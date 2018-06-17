В Петербурге произошло ДТП из-за уснувшего водителя

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Водитель такси, перевозивший пассажиров, устроил аварию на Витебском проспекте. Автомобиль вылетел с проезжей части.

«Яндекс.Такси», марки автомобиля KIA чёрного цвета, передвигалось по проспекту, доставляя пассажиров к месту назначения. Некоторое время всё было в порядке, но легковая машина сошла со своего левого ряда и врезалась в грузовик ISUZU, цвет синий.

Очевидцы, жители Санкт-Петербурга, заявляют, что ДТП произошло по вине уснувшего таксиста. Машина после столкновения с грузовым автомобилем вылетела с проезжей части с помятым бампером. «Машину занесло и она вылетела на газон», - дают показания свидетели увиденного. Состояние водителя и пассажиров неизвестно. Как и свидетели аварии, так и интернет-пользователи утверждают, что водитель такси повёл себя халатно по отношению к пассажирам, которых перевозил, выйдя на смену невыспавшимся.