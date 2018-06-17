Сегодня, 18:41

В торговом центре произошло задымление, поэтому посетителей администрация попросила покинуть учреждение. Произошел инцидент в обеденное время около 14:30, о чем сообщили очевидцы произошедшего.

«Небо» в Нижнем Новгороде снова эвакуировали, и на этот раз тревога также не оказалась учебной. Сотрудники комплекса с помощью громкоговорителя обратились к гражданам и попросили выйти на улицу, однако не создавать панику, что может пагубно сказаться на посетителях.

Случаи с эвакуацией в данном торговом центре за последнее время происходили уже несколько раз, и учебной тревога была лишь в единичных случаях. Сработала система противопожарной безопасности, однако в чем заключаются причины такого срабатывания – пока не известно.