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В Омске автолюбители разрушили тротуар для парковки

Сегодня, 21:20

Трое местных жителей решили креативно подойти к вопросу поиска места для своих авто.

В Омске обитатели микрорайона "Красная поляна" стали свидетелями, как автолюбители среди бела дня разрушили тротуар ради парковки своих машин. Снимки с места происшествия опубликовал "Инцидент Омск". Мужчины, выбрав себе удобные парковочные места, по камням разобрали мешающий туда заехать тротуар. Жильцы окрестных домов были шокированы подобным самоуправством и вызвали на место инцидента полицию.

Правоохранители не применили никаких мер и уехали. В комментариях к возмущённым постам в соцсетях некоторые автолюбители встали на защиту ломавших тротуар. Они объяснили, что мужчины "не ломали, а подкапывали", чтобы сделать ниже. Такие аргументы не подействовали на общественность, которая продолжает искать справедливость.

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