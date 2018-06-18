VistaNews.ru


В Перми живодер привязал пса к дереву и оставил умирать

Сегодня, 02:30

Брошенного питомца нашли врачи скорой помощи, которые приехали по вызову. О жестоком обращении с животным рассказал местный зоозащитник «ВКонтакте».

В Перми был найден истощенный пес бойцовской породы. Хозяин-живодер привязал животное к дереву и оставил умирать без воды и какой-либо пищи. Благо, питомца обнаружили парамедики, которые приехали по вызову.

Городской зоозащитник Семён Филипповский рассказал о вопиющем обращении с животным в одной из групп «ВКонтакте». Он отметил, что сначала пес лежал на диване. Животное никак не реагировало на звуки или движения, так как из-за тяжелого состояния частично потеряло зрение и слух. Пес начал реагировать только в тот момент, когда ему поднесли банку с консервами. После того, как несчастного питомца накормили и напоили, его отправили в клинику. Там пса осмотрели и взяли необходимые анализы, чтобы установить диагноз и назначить лечение.

Специалисты определили, что животному около десяти лет. Сейчас он еле начал ходить, пошатываясь и падая набок. Известно, что ведутся поиски нового хозяина для невинного животного. 

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Коми собаку привязали к дереву и оставили на гибель

В Севастополе живодёр лопатой забил собаку на глазах у детей

В Самаре осудили кинолога, бросившую под машину беременную кошку

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем