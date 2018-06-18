В Перми живодер привязал пса к дереву и оставил умирать

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Брошенного питомца нашли врачи скорой помощи, которые приехали по вызову. О жестоком обращении с животным рассказал местный зоозащитник «ВКонтакте».

В Перми был найден истощенный пес бойцовской породы. Хозяин-живодер привязал животное к дереву и оставил умирать без воды и какой-либо пищи. Благо, питомца обнаружили парамедики, которые приехали по вызову.

Городской зоозащитник Семён Филипповский рассказал о вопиющем обращении с животным в одной из групп «ВКонтакте». Он отметил, что сначала пес лежал на диване. Животное никак не реагировало на звуки или движения, так как из-за тяжелого состояния частично потеряло зрение и слух. Пес начал реагировать только в тот момент, когда ему поднесли банку с консервами. После того, как несчастного питомца накормили и напоили, его отправили в клинику. Там пса осмотрели и взяли необходимые анализы, чтобы установить диагноз и назначить лечение.

Специалисты определили, что животному около десяти лет. Сейчас он еле начал ходить, пошатываясь и падая набок. Известно, что ведутся поиски нового хозяина для невинного животного.