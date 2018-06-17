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Вспышка инфекции в омском лагере произошла по вине родителей

Сегодня, 18:16

Трое школьников в «Солнечной поляне» отравились едой, привезенной из дома, что запрещено по уставу оздоровительного учреждения.

В сообществе «Омск ВК» соцсети "ВКонтакте" анонимный пользователь сообщил о массовом отравлении в омском детском оздоровительном лагере «Солнечная поляна»: «В детском оздоровительном лагере "Солнечная поляна" (Омский район) 50% детей рвёт и они не вылезают из туалетов. Вчера одного "отдыхающего" увезли на "скорой".

В комментариях к посту представитель регионального министерства здравоохранения сообщил, что информация о вспышке инфекции - вымысел. В действительности один ребенок почувствовал себя плохо по вине своих родителей, так как отравился после употребления привезенной с собой из дома едой. Еще два воспитанника сейчас под наблюдением медперсонала находятся в изоляторе, но их плохое самочувствие не связано с вирусами.

Педиатр лагеря Елена Глембоцкая подтвердила, что трое детей отравились домашней пищей, их состояние удовлетворительное. Директор оздоровительного учреждения сообщил, что вспышка отсутствует, и вчера лагерь успешно прошел плановую проверку Роспотребнадзора.

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