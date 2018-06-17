В парке Подмосковья малыша до смерти загрызла собака

Сегодня, 17:30

Малыша из Подмосковья до смерти загрызла собака. Произошло это на пикнике с родителями.

Как сообщает Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области, то виной всему стала неосторожность родителей.

Все произошло в Коломенском районе, в парке. Родители приехали с полугодовалым сыном к друзьям и не углядели, когда пес покусал их ребенка. Также сообщила, что скончался он в больнице.

Мишонова обратилась к остальным родителям через свою страницу в социальных сетях с просьбой предостеречь своих детей от животных. У всех них свои инстинкты и характеры. Если и кажется, что зверек добрый, то по своей природе он так и остается животным. Людям невозможно предугадать их действия, поэтому стоит попросту оберегать малышей от опасности.

Идет уголовное следствие по делу смерти ребенка и выяснение всех обстоятельств.