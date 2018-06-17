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"Всё достало": Омичка тащила рыдающую дочь с больной ногой по полу травмпункта

Сегодня, 17:19

Жестокое обращение матери со своим больным ребенком в больнице на улице Магистральная за ДК Малунцева попало на видео.

Очевидцы опубликовали в сообществе «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте» видео с инцидентом, имевшем место в травмпункте детской больницы на улице Малунцева. На ролике запечатлено, как омичка с дочкой и сыном помладше ожидали очередь на прием доктора. У девочки была травма правой ноги, из-за которой она не могла на нее наступать. Малышка громко кричала, игнорируя замечания окружающих людей.

Вскоре ее мама потеряла терпение, и произнеся «все достало», взяла рыдающую дочь за руку, и поволокла по полу травмпункта. На крик выбежала медсестра, которая, увидев жестокую картину, пригрозила вызвать полицейских, а потом предложила вне очереди наложить девочке гипс. Однако беременная мама уже тащила ребенка с больной ногой по лестнице, игнорируя все замечания и предложения.

Пользователи соцсети были шокированы таким безжалостным отношением матери к больному ребенку, и поведением окружающих пациентов, ведь ни один человек в очереди не вступился за девочку.

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