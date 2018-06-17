В Уфе произошло задымление «Гостиного двора»

Сегодня, 16:54

Задымление произошло на первом этаже здания. Посетителей эвакуировали, чтобы осуществить проверку и предотвратить несчастные случаи.

Сегодня в Уфе в одном из крупнейших ТРЦ города «Гостиный двор» произошло задымление. По словам очевидцев, дым был обнаружен на 1 этаже здания. Сотрудники центра грамотно эвакуировали посетителей, которые без паники покинули здание. На место происшествия прибыли спасательные службы.

На данный момент посетители находятся на улице и ждут, когда сотрудники завершат проверку и ликвидируют очаг задымления. К слову, после того, как прозвучала пожарная тревога, из торгового центра были эвакуированы около двухсот человек.