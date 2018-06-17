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В Казани болельщика из Китая укусил енот

Сегодня, 16:59

Болельщик из Китая удивил врачей своей просьбой. Он хотел провериться на бешенство после укуса. Но самым сложным испытанием для них был языковой барьер.

Весь медперсонал, присутствующий на Чемпионате, владеет только английским языком. Поэтому обращение китайца стало дилеммой для всех. Он просил врачей проверить его кровь на бешенство, так как его укусил енот. Это произошло во время экскурсии болельщика в ботанический сад в Казане. Но в начале они не могли его понять – он говорил на китайском, причем безумно нервничал. Парень не растерялся и контакт был налажен с помощью онлайн–переводчика в телефоне.

Как сообщает Арслан Валиев, главный врач в Казани на ЧМ-2018, с китайским гостем Чемпионата уже все хорошо.

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