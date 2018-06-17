Сегодня, 16:09

Происшествие случилось по адресу ул. Петра Алексеева, 16. Кусок бетона отвалился от здания, повредив две машины.

Сегодня в Смоленске рухнувшая штукатурка чуть не убила ребенка. Жительница города вышла из подъезда, как рядом с ней и ее ребенком обвалился кусок фасада от дома. Женщина отмечает, что штукатурка чудом не зацепила голову ее чада.

Очевидцы сообщают, что от падения кусков бетона пострадало около двух машин, которые были припаркованы рядом. Безопасность горожанам обеспечили только тем, что натянули предостерегающую ленту.

Напомним, ранее в центре Петербурга кусок обвалившейся штукатурки чудом не убил девушку, которая в этот момент проходила мимо дома. От печальной участи девушку отделяло всего несколько секунд.