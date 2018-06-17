В Москве на аргентинских болельщиков спрыгнул голый юноша

Сегодня, 15:57

Молодой человек вел себя неадекватно, громко ругаясь нецензурной бранью, а также активно жестикулируя. По предварительным данным, он выпал из окна 6 этажа.

Вчера, около десяти часов вечера, трое аргентинских болельщиков возвращались в хостел после одного из матчей ЧМ – 2018. В какой-то момент на иностранцев спрыгнул голый юноша. По словам очевидцев, парень стоял в оконной раме и проявлял неадекватное поведение. По всей видимости, в определенный момент он потерял равновесие и выпал из окна, которое расположено в квартире на 6 этаже.

Полицейские прибыли на место происшествия, вычислили квартиру, в которой проживал молодой человек и вскрыли дверь. Двухкомнатная квартира была в запущенном состоянии: всюду были разбросаны пустые упаковки от лапши быстрого приготовления, чипсов, фисташек и прочих традиционных пивных закусок. В квартире никого не было, а на столе стоял компьютер с открытыми социальными сетями, но подключение к сети отсутствовало. На столе также обнаружили многочисленные упаковки от лекарственных препаратов.

На данный момент личность юноши не установлена, так как в квартире отсутствовали какие-либо документы. Известно, что он скончался в больнице, в которую его увезли сотрудники скорой помощи. Болельщики также были госпитализированы с тяжелыми травмами. Один из аргентинцев получил травму глаза, а также жаловался на боли в шейном отделе, его друг получил травму левой ноги. Оба болельщика не могли встать с земли до прибытия медиков.