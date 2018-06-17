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В центре Питера рухнувший кусок штукатурки чуть не убил человека

Сегодня, 15:32

Девушка может праздновать второй день рождения. От несчастного случая ее отделяло всего несколько секунд.

Происшествие случилось на 5-й Советской ул. Сообщается, что в центре Питера рухнувший кусок штукатурки чуть не убил человека. Молодая городская жительница проходила мимо дома, а через несколько секунд, как сообщают очевидцы, за ней рухнул достаточно большой кусок бетона, который отвалился с крыши здания. Если бы не удачливость девушки, то от такого удара по голове она могла бы не выжить.

Жители сообщают, что заместитель главы района грозился увольнениями, если подобные случаи будут происходить во время ЧМ-2018. Однако судьба сотрудников Жилкомсервиса, которые занимаются обслуживанием данного дома, на данный момент неизвестна.

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