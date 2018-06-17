Очевидец ДТП в Москве признателен российским правоохранительным органам

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Мужчина, который был одним из группы мексиканцев, описал произошедшее с ним накануне. Как оказалось, он был не только потрясён, но и удивлён.

Мексиканец Энрике Парра - очевидец произошедшего в Москве ДТП с участием таксиста из Киргизии. Более того, мужчина чуть сам не оказался под колёсами автомобиля. Футбольный болельщик, как и остальные из группы мексиканцев, прогуливающихся по улицам Москвы, не заметил приближающуюся машину. Ему и нескольким очевидцам чудом удалось избежать аварии и не попасть под колёса такси.

Энрике Парра, как и многие болельщики футбола, посетил Россию задолго до начала ЧМ-2018. Но он и не предполагал, что его ожидает в Москве, кроме футбольного матча. Также мужчина не ожидал добросовестного отношения к иностранцам со стороны российских полицейских. Представители правоохранительных органов, по словам мексиканца, постарались помочь всем, попавшим в аварию. Он остался им признательным, так как это оказалось для него неожиданностью. Однако из Министерства иностранных дел Энрике не получил никакой помощи. Болельщики сейчас ожидают матча с Германией, который наряду с окружающими их друзьями, помогает отвлечься от недавнего происшествия.