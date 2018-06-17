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В Германии пострадали шесть человек от крушения воздушного шара

Сегодня, 14:10

Полиция Германии сообщила о том, что шесть человек пострадали от крушения воздушного шара. Происшествие произошло рядом с городом Варендорф.

Всему виной стали плохие погодные условия, из-за которых был нарушен механизм самого шара.

Как сообщает ведомство, трое из участников полета получили серьезные повреждения. Остальные обошлись легкими травмами. На данный момент неизвестна причина неисправности шара. Вертолет доставил пострадавших в госпиталь. Высота падения составила 10 метров.

В Хантэр-Вэлли, в Австралии случилось подобное событие в марте 2018 года. Тогда пострадали девять человек.

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