Жительница Омска пострадала от кражи половины велосипеда

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Данное событие произошло с Татьяной Ломакиной в городе Омск. Девушка оставила велосипед на специальной парковке. Злоумышленники украли у нее часть велосипеда, проявив смекалку. Татьяна была уверена, что оставив велосипед пристегнутым, с ним ничего не произойдет.

После того, как пострадавшая девушка вернулась, она увидела, что ее велосипед на месте, но только наполовину. По словам девушки, это событие ее очень огорчило. Теперь Татьяна переживает, что в Омске нет мест, где ее транспорт может находиться в полной безопасности. Еще она добавила, что велопарковка находится в 100 метрах от участка полиции.