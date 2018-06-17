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Спасатели Северной Осетии отправились на Казбек на помощь альпинистам

Сегодня, 13:29

Один из туристов сейчас без сознания, его жизнь находится под угрозой на высоте 3500 метров. В настоящее время погодные условия также оттягивают процесс спасательной операции.

Спасатели Северной Осетии отправились на Казбек на помощь альпинистам, в составе бригады числятся семь человек. Сообщается, что у пострадавшего туриста возможен отек легкого, отчего мужчина потерял сознание и нуждается в помощи специалистов. Бригада МЧС планирует достигнуть высоты 2900 метров.

По сообщению североосетинских спасателей, вертолет сейчас не может подобраться к месту назначения, причиной тому выступают плохие погодные условия в горном районе. Другие подробности и обстоятельства произошедшего не сообщаются.

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