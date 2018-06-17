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Юные экстремалки фотографировались на крыше опасного дома в Ставрополе

Сегодня, 13:09

Девушки-подростки весело распивали алкогольные напитки на крыше высокого здания, снимая происходящее на свои смартфоны.

В Ставрополе две девушки-подростки залезли на многоэтажное жилое здание в 204 квартале города, где распивали вино, веселились, фотографировались на крыше опасного дома, с которого накануне упал мужчина.

Сами юные экстремалки не понимали грозившей им опасности, и лишь навели ужас на местных жителей, которые, опасаясь за жизнь подростков, вызвали полицейских. Правоохранители вскоре спустили нарушительниц, и сообщили их родителям. Об этом рассказал автор видеоролика в сообществе города в социальных сетях.

В комментариях местные жители осудили такое поведение юных горожанок, и призвали администрацию закрыть все выходы на опасные крыши, куда так и тянет молодых людей.

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