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В Казахстане сошел с рельс поезд

Сегодня, 12:44

Во время движения пассажирского поезда сошло 3 вагона. Происшествие произошло на юге Казахстана.

МВД выясняет обстоятельства произошедшего. Они быстро отправились к месту аварии спасать людей из упавших вагонов. Руслан Иманкулов пообещал гражданам, что как только все выяснится, он сообщит. Однако есть сведение, что есть пострадавшие, но количество людей и степень ранений пока неизвестны.

Очевидцы уже выкладывают фото с аварии, где видно, как добровольцы залазят на вагоны, чтобы через люки и окна вытянуть изнутри пассажиров поезда. Данный поезд двигался из Астаны в Алма-Ату.

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