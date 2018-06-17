В Казахстане сошел с рельс поезд

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Во время движения пассажирского поезда сошло 3 вагона. Происшествие произошло на юге Казахстана.

МВД выясняет обстоятельства произошедшего. Они быстро отправились к месту аварии спасать людей из упавших вагонов. Руслан Иманкулов пообещал гражданам, что как только все выяснится, он сообщит. Однако есть сведение, что есть пострадавшие, но количество людей и степень ранений пока неизвестны.

Очевидцы уже выкладывают фото с аварии, где видно, как добровольцы залазят на вагоны, чтобы через люки и окна вытянуть изнутри пассажиров поезда. Данный поезд двигался из Астаны в Алма-Ату.