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Врачи продолжают бороться за здоровье двухлетнего мальчика, который поступил в больницу в прошедшую субботу. Жизни ребенка уже ничего не угрожает, но последствия трагедии могут сказываться на протяжении длительного времени.

Как сообщают в коммуникационном подразделении областного Следственного комитета, в Ленобласти малыш во время пикника выпил жидкость для розжига. Телефонограмма из лечебного учреждения поступила вечером в субботу. Предварительная проверка показала, что инцидент произошел в дачном кооперативе «Слобода», где владельцы нескольких садово-огородных участков устроили пикник с приготовлением шашлыков.

Пока взрослые увлекались дегустацией популярного мясного блюда и провозглашали тосты, двухлетний ребенок взял не закупоренную емкость, содержащую чрезвычайно токсичную смесь для розжига костров и сделал несколько глотков. К счастью, состояние ребенка не осталось без внимания родителей и медицинская помощь подоспела вовремя. Следствие продолжает предварительную проверку всех обстоятельств инцидента.