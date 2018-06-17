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В Приморском крае электричка насмерть сбила юношу

Сегодня, 09:34

Трагедия произошла в Приморском крае утром при хорошей видимости. Несмотря на экстренные действия машиниста, фатального конца избежать не удалось.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы происшествия, электричка насмерть сбила юношу, который шел по колее с наушниками. Несмотря на крики присутствующих возле места происшествия людей и сигналы, подаваемые машинистом электропоезда, молодой человек продолжал движение. Экстренное торможение не смогло смягчить удар локомотива, который стал смертельным.

Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи лишь констатировала смерть. Транспортная полиция определяет степень вины машиниста, хотя заявления свидетелей, говорят в его пользу. Комментаторы в социальных сетях также сочувствуют, как родственникам погибшего парня, так и машинисту, который теперь вынужден оправдывать свои действия, предпринятые за минуты до чрезвычайного происшествия.

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