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В Екатеринбурге фура провалилась под асфальт

Сегодня, 08:33

В Сети появились снимки, некоторых видно застрявшую фуру компании розничной торговли «Магнит». Пользователи стали шутить о том, что происшествие случилось возле магазина «Пятерочка» неспроста.

 В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы несколько снимков, на которых видно, что фура компании «Магнит» провалилась задними колёсами под асфальт. Автор публикации уточнил, что происшествие случилось возле магазина «Пятёрочка», расположенного по улице Баумана. Теперь фуре с прицепом придётся ожидать помощи от тех, кто сможет высвободить её из ямы.

Подписчики стали шутить о том, что автомобиль провалился под асфальт не просто так, а из-за того, что конкуренты находились слишком близко друг к другу. Обратили внимание и на фразу на борту фуры «Всегда низкие цены», отметив, что они опустились ниже некуда. В комментариях напомнили и о том, сколько средств и сил ушло на работы перед ЧМ-2018, а фотография показывает, насколько город оказался готовым.

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