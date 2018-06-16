Сегодня, 21:19

По предварительным сообщениям, на станции был найден бесхозный предмет. Посетителям закрыли вход на 45 минут, чтобы проверить здание.

Сообщается, что станция метро «Садовая» возобновила работу, так как безопасности граждан ничего не угрожает. После проверки, которая длилась с пяти вечера и заняла 45-50 минут, специалисты заявили, что предметов, представляющих угрозу, не обнаружено.

Отметим, что это не первый подобный случай за сегодняшний день. В Санкт-Петербурге уже закрывали и другие станции. Утром работу временно приостановила станция «Рыбацкое», а следом проверке подверглись «Удельная» и «Гостиный двор».