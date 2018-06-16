Сегодня, 21:17

Камера видеонаблюдения зафиксировала факт гибели 11 человек.

Столкновение катамарана и баржи в Волгограде поразило и напугало россиян. С одной стороны все сочувствовали погибшим и пострадавшим, однако также проводили параллель с трагедией в Кемерово. Спустя время в обоих городах были инициированы проверки специальных служб.

Видео момента столкновения катамарана и баржи в Волгограде слили в Сеть сегодня днем.

Материал отснят камерой наружного видеонаблюдения вечером перед инцидентом. Инцидент произошел в темное время суток, но камера сняла доказательство того, что баржу и катамаран отлично видно, не смотря на сумерки.

Для операции по поиску людей было задействовано 1,4 тыс. человек, расследует дело прокуратура. Чтобы минимизировать риски повторения трагедии решили провести массовую проверку водного трнспорта в области и Волгограде. Нескольких пассажиров катамарана удалось спасти сразу после столкновения. Тела 11 жертв доставали из воды ночью, поисковая операция завершилась лишь к утру 12 июня.