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На лице и голове погибшего малыша обнаружены следы крови и ссадины, которые зафиксировали правоохранители и прибывшие на место трагедии эксперты.

Как сообщили осведомленные источники, в Самаре ребенок утонул в ванне с кипятком. Мама погибшего мальчика нашла его тело в воде, когда спасти малыша было уже невозможно. Полицейские поработали на месте трагедии и отправили труп ребенка для осуществления необходимых экспертиз и установления причин гибели мальчика, которому совсем скоро могло исполниться два года.

В данный момент предварительные причины смерти не названы, однако не исключено, что может быть возбуждено уголовное дело. Почему ребенок оказался один в ванной – пока не известно, с матерью погибшего также будут работать специалисты.