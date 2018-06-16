Малыш упал с трибуны во время матча Иран - Марокко

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Отец не уследил за ребенком во время футбольного матча. За жизнь двухлетнего мальчика борются врачи.

Во время игры Иран - Марокко в рамках ЧМ-2018 по футболу, 30-летний мужчина отвлекся и его сын упал с трибуны с высоты трех метров. Это произошло вчера, 15июня. Как сообщается, инцидент произошел во время второго тайма.

За футбольными матчами пристально наблюдают миллионы глаз. Поэтому падение ребенка можно назвать несчастным случаем. Однако стоит внимательней следить за детьми на данных мероприятиях, где много шума и людей.

Врачи скорой помощи быстро сработали и оказали первую медицинскую помощь. Позже выяснилось, что у мальчика гематома на лбу, сотрясение мозга и черепно-мозговая травма закрытой формы.

Сейчас малышу ничего не угрожает и в скором времени родители смогут забрать сына домой.