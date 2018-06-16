VistaNews.ru


Малыш упал с трибуны во время матча Иран - Марокко

Сегодня, 14:49

Отец не уследил за ребенком во время футбольного матча. За жизнь двухлетнего мальчика борются врачи.

Во время игры Иран - Марокко в рамках ЧМ-2018 по футболу, 30-летний мужчина отвлекся и его сын упал с трибуны с высоты трех метров. Это произошло вчера, 15июня. Как сообщается, инцидент произошел во время второго тайма.

За футбольными матчами пристально наблюдают миллионы глаз. Поэтому падение ребенка можно назвать несчастным случаем. Однако стоит внимательней следить за детьми на данных мероприятиях, где много шума и людей.

Врачи скорой помощи быстро сработали и оказали первую медицинскую помощь. Позже выяснилось, что у мальчика гематома на лбу, сотрясение мозга и черепно-мозговая травма закрытой формы.

Сейчас малышу ничего не угрожает и в скором времени родители смогут забрать сына домой.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Магнитогорске 10-летний школьник упал с крыши девятиэтажки

В Краснодаре болельщик «Ростова» упал с верхнего яруса стадиона

"Смертельное шоу": В Уфе в цирке во время представления разбился гимнаст

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем