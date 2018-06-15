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У испанского побережья замечена опасная голубая акула

Сегодня, 19:58

Огромную рыбину, плававшую достаточно близко к берегу, заметили 14 июня на пляже Аренал-ден-Кастель острова Менорка. Туристы, прилетевшие в Испанию отдыхать, испытали шок от её появления.

Как только был замечен огромный плавник, купающиеся стали быстро выбегать на берег и говорить остальным, чтобы не заходили в воду. Спокойный отдых закончился, курортников охватила паника. Местные власти достаточно быстро вывесили объявление, что уже создаётся комиссия, которая будет следить за передвижениями акул.

Стоит отметить, что такие крупные голубые акулы редко подплывают близко к берегу. Они предпочитают выжидать в отдалении свою добычу, так как в этом случае будет больше вероятности её заполучить. Кроме сердечного приступа у одного туриста, других серьёзных последствий появление голубой акулы у побережья Менорки не принесло.

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