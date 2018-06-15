Авиарейс «Калуга – Санкт-Петербург» задержали из-за мнительного пассажира

Сегодня, 19:23

Аноним сообщил об угрожающей людям жидкости на борту авиалайнера. Разгерметизированный флакон поставил все службы в 100% готовность. Затейливый мужчина Александр, таким способом решил проверить ребят из службы безопасности.

Авиарейс «Калуга – Санкт-Петербург» задержали. Причиной стал анонимный звонок мужчины, утверждающего, что на борту находится неизвестная жидкость в нарушенной упаковке. После детальной проверки фактов, багажа, остановки рейса, оказалось, что затейливым шутником стал один из пассажиров.

Ему не понравились мужчины из службы безопасности и он решил проверить их навыки и профессионализм. Убедившись в слаженной работе, Александр в качестве доказательства получил административный протокол. Таким образом из-за мнительного пассажира пострадали все люди авиарейса из Калуги в Санкт-Петербург.