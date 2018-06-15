В Саратовской области, пытаясь спасти хозяйство, обгорела пенсионерка

Сегодня, 18:20

Женщина едва не распрощалась с жизнью из-за своих подопечных. Поросята и теленок стали причиной необдуманного поступка, который уложил 50-летнюю жительницу Ртищевского района на больничную койку.

В Саратовской области МЧС тушили пожар накануне, около 9:20. Пытаясь спасти хозяйство, обгорела пенсионерка. Женщина пострадала от открытого огня на своем участке. Ее спасли, однако пострадавшей пришлось отправиться в больницу для проведения нужных процедур.

В пресс-службе ГУ МЧС региона предупредили людей, что подобное поведение не может быть безопасным и расцениваться как необходимое в подобных ситуациях.