Число спасенных в Гибралтарском проливе мигрантов растет

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В Испании ведутся работы по поиску и спасению мигрантов, которые на лодках пытаются переплыть Гибралтарский пролив.

Ранее сообщалось, что в Гибралтарском проливе удалось спасти около 270 человек, переправляющихся на 31 лодке. Стало известно, что число спасенных мигрантов растет, и достигло отметки в 307 человек. Сообщается также, что на одной из лодок найдено четыре тела.

Спасательные службы Испании сообщают, что в данный момент ведутся интенсивные работы по спасению мигрантов. Известно, что на территории происшествия внедрили подразделения морского патруля, а также вертолет Helimer 202.

Напомним, три года назад в связи с активизацией конфликтов в странах Ближнего Востока и Северной Африки возросло число мигрантов, которые переправляются в страны ЕС с помощью Средиземноморского маршрута.