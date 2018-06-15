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Число спасенных в Гибралтарском проливе мигрантов растет

Сегодня, 18:57

В Испании ведутся работы по поиску и спасению мигрантов, которые на лодках пытаются переплыть Гибралтарский пролив.

Ранее сообщалось, что в Гибралтарском проливе удалось спасти около 270 человек, переправляющихся на 31 лодке. Стало известно, что число спасенных мигрантов растет, и достигло отметки в 307 человек. Сообщается также, что на одной из лодок найдено четыре тела.

Спасательные службы Испании сообщают, что в данный момент ведутся интенсивные работы по спасению мигрантов. Известно, что на территории происшествия внедрили подразделения морского патруля, а также вертолет Helimer 202.

Напомним, три года назад в связи с активизацией конфликтов в странах Ближнего Востока и Северной Африки возросло число мигрантов, которые переправляются в страны ЕС с помощью Средиземноморского маршрута.

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