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Под Курском пара спасла лисёнка, застрявшего в бутылке

Сегодня, 17:57

Проезжая по трассе на границе Курской и Орловской областей, молодая семья Шестопаловых увидела лежавшее у обочины тело животного. Решив, что возможно, это сбитый машиной кот или собака, они поспешили на помощь животному. Но, к большому удивлению, это оказался лисенок.

Маленький зверек, застрял головой в разрезанной пластиковой бутылке. Возможно, в пивной таре он надеялся найти что-нибудь съестное. Лисенок безуспешно пытался освободиться из капкана, метался и был сильно напуган. Сколько продолжались мучения обитателя леса неизвестно. Все это могло для него закончиться плачевно. Потеряв ориентацию, он мог попасть под проезжавший автомобиль.

Шестопаловы, освободив маленького лиса из бутылки, сделали несколько фото. На них предстал напуганный, измученный зверь. Об этом очень красноречиво говорил его взгляд. Сергей и Олеся утверждают, что виной произошедшему – разбрасывание мусора и загрязнение окружающей среды. Человеческая безответственность едва не привело к трагедии. Покормив лисенка, семейная пара, отпустила его в лес, напутствуя: «Не лезь больше в бутылку!».

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