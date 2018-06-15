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В Абакане пожарные учения переполошили жителей

Сегодня, 17:35

В столице Хакасии горожане продолжаются обмениваться впечатлениями по поводу переживаний, связанных с возгоранием Драматического театра. Недоразумение вскоре разъяснилось.

В Абакане пожарные учения действительно переполошили жителей. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, средь бела дня цент города вдруг огласился пронзительными сиренами и к зданию Драматического театра стали на большой скорости подъезжать пожарные машины и другая специальная техника. Пожарные расчеты бросились внутрь здания, хотя оттуда не шел дым и, не было заметно никаких признаков возгорания.

В коммуникационном подразделении местного МЧС сообщили, что в пятницу были проведены тактические учения на реальном объекте. По учебному сценарию, в театре во время спектакля возник пожар на сцене. Спасатели эвакуировали зрителей, а также гасили пламя. Также учитывалось время прибытия расчетов к «месту происшествия». Спасатели получили от начальства высший балл.

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