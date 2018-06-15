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Четвертый уровень пожароопасности сохраняется в Ростовской области

Сегодня, 17:26

Смертельно опасный теплый и сухой погодный максимум провоцирует развитие угрозы воспламенения сухостоя и лесополос. МЧС предвидит усугубление ситуации. В Ростовской области специалисты предупреждают о чрезвычайной пожароопасности.

Четвертый уровень по-прежнему сохраняется сегодня и завтра на территории донской столицы и края.

«Местами в северо-западных, северо-восточных районах и в Приазовье Ростовской области ожидается четвертый класс пожароопасности», - сообщили в МЧС.

Эксперты напоминают людям, что жечь траву в лесу и на полянах не стоит. Такой метод вреден для здоровья человека и неэффективен. В результате гибнет флора и фауна, развивается истребление черноземных грунтов. Пары паленной травы придется вдыхать людям, что может приводить к хронической астме.

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