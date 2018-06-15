Четвертый уровень пожароопасности сохраняется в Ростовской области

Смертельно опасный теплый и сухой погодный максимум провоцирует развитие угрозы воспламенения сухостоя и лесополос. МЧС предвидит усугубление ситуации. В Ростовской области специалисты предупреждают о чрезвычайной пожароопасности.
Четвертый уровень по-прежнему сохраняется сегодня и завтра на территории донской столицы и края.
Эксперты напоминают людям, что жечь траву в лесу и на полянах не стоит. Такой метод вреден для здоровья человека и неэффективен. В результате гибнет флора и фауна, развивается истребление черноземных грунтов. Пары паленной травы придется вдыхать людям, что может приводить к хронической астме.