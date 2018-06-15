Муж пациентки набросился на дежурного врача в Новосибирске

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После разговора на повышенных тонах мужчина не смог совладать агрессией. Причиной конфликта стал отказ пациентки сдавать анализы.

10 июня около 23:00 в Новосибирске в 25-ю городскую больницу на машине скорой помощи была доставлена пациентка с подозрениями на острый панкреатит. После обследования дежурным врачом больницы женщине были назначены анализы для уточнения диагноза. Среди списка был и стандартный анализ мочи, который чем-то возмутил пациентку, вследствие чего она начала отказываться его сдавать и разговор с врачом перешел на повышенные тона.

В спор вмешался муж пациентки, повышая голос на врача и нецензурно выражаясь. Выйдя из кабинета, мужчина не смог справиться с гневом и набросился на дежурного врача, нанеся ему удар в область между шеей и лицом. После происшествия супружеская пара ушла. Камеры видеонаблюдения запечатлели случившееся. На кадрах видно, что конфликт произошел в присутствии ребенка.

В больницу вызвали сотрудников полиции, которые выясняют обстоятельства дела, чтобы принять решение в соответствии с действующим законодательством. Врача осмотрели коллеги и предварительно диагностировали сотрясение мозга, однако, нужно пройти дополнительное обследование.