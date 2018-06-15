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Молодой гатчанин погиб, выпав с третьего этажа

Сегодня, 16:27

В Ленинградской области местный житель выпал с балкона ЖК "Орлова Роща". Причиной смерти, предположительно, являются полученные при падении травмы.

Вчера вечером из квартиры на третьем этаже многоэтажного квартирного комплекса "Орлова Роща", расположенного на улице Хохлова, выпал молодой гатчанин. Врачам "неотложки", прибывшим на место происшествия, оставалось лишь сделать заключение о смерти мужчины. Предположительно, владельцами квартиры, в которой проживал мужчина, являются его родственники, а сам погибший злоупотреблял спиртными напитками.

Свидетели происшествия рассказали, что свидетелями произошедшего несчастье стали гуляющие во дворе дети.

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