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Ребенок страдал необычным заболеванием, но установить этимологию не удавалось опытным специалистам в Испании. Во время осмотра кожных покровов головы, медик нашел клеща. Первыми признаками для матери девочки Кайлин стала невозможность малышки устоять на ногах.

В России по состоянию на 8 июня 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 219 тыс. пострадавших от укусов клещей, в том числе более 57 тыс. детей. Необычный случай произошел с девочкой в Испании. Клещ стал причиной паралича 5-летнего ребенка. Первым признаком мать назвала невозможность стоять на ногах.

«Мы играли на улице в вечер перед этим, она чувствовала себя прекрасно. Мы пришли домой, приняли ванны, помыли волосы, я не увидела никакого сигнала», - сообщила мама девочки.

Потом на утро, собираясь в детский сад, малышка не смогла приподняться с кровати и мать заподозрила что-то неладное. Гриффин уточнила этот момент в учетной записи Facebook. Сейчас с ребенком все нормально, ее жизни ничто не угрожает.