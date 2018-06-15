VistaNews.ru


Клещ стал причиной паралича 5-летнего ребенка

Сегодня, 16:01

Ребенок страдал необычным заболеванием, но установить этимологию не удавалось опытным специалистам в Испании. Во время осмотра кожных покровов головы, медик нашел клеща. Первыми признаками для матери девочки Кайлин стала невозможность малышки устоять на ногах.

В России по состоянию на 8 июня 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 219 тыс. пострадавших от укусов клещей, в том числе более 57 тыс. детей. Необычный случай произошел с девочкой в Испании. Клещ стал причиной паралича 5-летнего ребенка. Первым признаком мать назвала невозможность стоять на ногах.

«Мы играли на улице в вечер перед этим, она чувствовала себя прекрасно. Мы пришли домой, приняли ванны, помыли волосы, я не увидела никакого сигнала», - сообщила мама девочки.

Потом на утро, собираясь в детский сад, малышка не смогла приподняться с кровати и мать заподозрила что-то неладное. Гриффин уточнила этот момент в учетной записи Facebook. Сейчас с ребенком все нормально, ее жизни ничто не угрожает.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Псково-Печерском монастыре умер человек от укуса энцефалитного клеща

В детском саду Кирова ребёнка укусил боррелиозный клещ

В Приморье клещи уже покусали 19 человек

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем