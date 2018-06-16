В Москве избит прохожий, снявший на видео бессовестную девушку

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Установлено, что он хотел посрамить неизвестную женщину, которая решила сходить в туалет прямо на улице, сняв ее на видео.

Сотрудники московских правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, которые избили мужчину прямо на городских улицах. Известно, что пострадавший обратился за помощью в полицию, а его слова были подтверждены видео, которые снято камерами наблюдения, расположенными в районе места инцидента. В кадре четко видно, как пострадавший ходил по улице, держа в руках мобильный телефон. В какой-то момент к нему подошли несколько неизвестных лиц и начали избивать.

Мобильное устройство, которое держал мужчина в руках, неизвестные отобрали и разбили. После избиения они скрылись с места происшествия. На данный момент составлен их фоторобот и сотрудники правоохранительных органов занимаются их поисками. Пострадавший находится на лечении в одном из медицинских учреждений столицы, о его состоянии медики информацию не сообщают.

Он сообщил, что хотел снять на бессовестную девушку, которая решили сходить в туалет прямо на улице. Таким образом, он хотел пристыдить ее и рассказать о правилах поведения, но у нее оказались серьезные защитники. Также установлено, что покупатели и охранники магазина, где проходил инцидент, не предприняли никаких действий для защиты потерпевшего.